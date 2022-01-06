國家通訊傳播委員會（NCC）檢測在台銷售之小米Mi 10T 5G手機，結果發現其內建之7個應用軟體（App）會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對多個涉政治詞彙進行比對之檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳之疑慮，該比對檔案包含政府、宗教、政治團體、社會運動和政治人物姓名等簡體、繁體和英文詞彙，總計2千餘筆。

對此，小米台灣表示，小米非常嚴肅地審視並謹慎以待，重申小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。小米也強調，用戶隱私安全是我們的奮鬥方向，我們以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。

小米解釋，該報告中說明的是小米對廣告管理軟體的使用，NCC報告內指出的MiAdBlacklistConfig檔案，是來管理廣告商於小米自有APP中推送的付費廣告內容，以保護使用者免受部分內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊。這一做法在智慧型手機與社群網站規範管理（例Facebook廣告政策或Google Ads內容條款等）是很常見的做法與規範。

NCC表示，原則上各國廠牌手機對使用者涉隱私資訊有提供設定開啟或關閉功能之選擇，但該款小米手機並無提供消費者此項選擇功能，雖該伺服器上之詞彙過濾檔案目前已被清空，惟製造商仍然可能由遠端隨時置放最新的過濾詞彙並啟動檢查或過濾功能，恐有使用者隱私資訊回傳疑慮；又中國人民、企業依中華人民共和國國家情報法第14條之規定，有支持、協助和配合國家情報工作之義務。

NCC表示，上開敏感詞彙檢查或過濾功能，將可能對使用者之個資或隱私造成隱憂。NCC為保障消費者「知」的權利，爰將本次檢測結果公開，提醒國人須重視使用手機的相關風險意識。

NCC在獲知立陶宛國防部網路安全中心於去年9月21日，揭露小米公司於歐洲販售之Mi 10T 5G手機內建軟體具有文字審查功能後，為保障國人使用手機之個資與隱私安全，即於去年10月委請財團法人電信技術中心（TTC）檢測在台銷售之小米同款手機，當時台灣小米公司以電郵回覆，於臺灣販賣之小米10T 5G手機與歐洲小米10T 5G（國際版）手機版本不同，小米10T 5G之台灣版手機並不會審查使用者之通訊內容，亦不會限制或攔截手機用戶的任何個人行為（如搜尋、撥打電話、瀏覽網頁和使用第三方廠商通訊軟體）。台灣小米公司並對外否認有審查使用者通訊內容之情形。

但經過此次檢測，NCC將持續依法調查台灣小米公司是否涉及損害消費者權益，或違反其他法令，如有涉及其他機關主管權責時，將請相關機關依法處理，以確保消費者之個資或隱私不受侵害。