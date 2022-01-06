苗栗縣苑裡鎮1名33歲鄭姓男子前天（4）凌晨在房間開窗時不慎失足，從2樓掉到1樓自家庭院地上，但他摔落後仍有意識，並向前來查看的母親稱「想再睡一下子」，堅持要在1樓地面睡覺，母親最後沒辦法只好拿來棉被枕頭讓他保暖，沒想到等到母親一早再次查看時，男子已死在地面。

據《自由時報》報導，鄭姓男子因不慎踩空摔落1樓後容有呼吸心跳，不過卻躺在地上不肯移動，而母親當時聽到聲響外出查看，發現鄭男躺在地上，鄭男不想離開該處，還對母親說「我想再睡一下子」堅持在屋外過夜睡一晚，母親只好拿棉被枕頭給他。

沒想到等到鄭男母親早上6點多睡醒後外出查看兒子，卻發現兒子早已明顯死亡；警方事後調查，鄭男就讀高中時因為哥哥發生意外死亡造成嚴重衝擊，造成精神出現問題、情緒起伏較大，母親也為此多順著兒子的脾氣、多遷就兒子，沒想到此事讓兒子獨自在住家外「睡一下」，卻成天人永隔。

警方勘驗鄭男的房間窗戶確實有拉扯痕跡，研判鄭男當時掉出窗外，應該是拉著窗簾要踩住1樓窗戶上的立足點，結果踩空才會摔落至地面，而檢方初步相驗發現鄭男有內出血狀況，死因疑似就是此，但確切死因仍待釐清。