大陸海關總署去年12月30日針對屏東枋寮2養殖戶祭出「禁令」，指出其等進口的石斑魚檢出禁用藥，對此，養殖戶戴兆鐘喊冤枉，直稱是資料遭盜用，而另一養殖戶王志義則嘆不知哪個環節出錯，堅稱絕無用禁藥，盼第三公正方重新檢驗。

「我是被盜用的！」戴兆鐘指出，活魚進口到大陸，要在大陸登記備案，且是前一年就要登記下一年度，所以報關人員早就有他的資料，而邱姓出口商因與他找同一位尤姓報關員，竟聯手盜用他的資料報關，邱是抓永安的魚來報他枋寮的資料。

他說，昨天縣府的人到養殖場說他的魚出口到大陸被檢驗出殘留，要抓魚再做檢測，當下他乖乖配合，但卻滿腦子問號，因為他的魚苗8月才到，而整起案件10月發生，他的魚根本還沒長成賣出，怎會有出口大陸被驗出殘留一事，於是趕緊打電話調查清楚。

果不其然，邱姓出口商與尤姓報關員都向他坦承，是他們盜用資料，現在已經在想辦法解決了，而他也附上資料給縣府，以證清白。他還說，邱姓出口商在枋寮一帶積欠不少餘款，許多養殖戶包括他都拒絕合作，沒想到還是出事了。

「我真的很冤枉！」不過，他還是很擔心，他說，在台灣有證據可以證明他的清白，但這些證據到大陸會有用嗎？白紙黑字寫的就是他的資料，他很擔心就此成為黑名單。

他說，活魚進口到大陸的生意，從他父親就開始做了，至今他接手以來有10餘年，如果這次因為被盜用而無法再出口大陸，損失太大了，畢竟石斑魚的國內市場太小，而若真是如此，不排除向邱、尤2人提告。

「我絕對沒有用禁藥！」王志義則說，活魚出口前都要送驗，且須符合台灣檢疫局禁藥零檢出才能銷售，他從事近40年的工作怎會不清楚，這次不知道是哪個環節出了問題，也不知是否運氣差，這批漁護是在11月8日透過活魚運搬船銷往大陸，同船的有10多名養殖戶，而自己的只有2000台斤，希望能有第三公正方重新檢視漁獲，還他清白。