德國去年12月通膨率 創下近30年新高 22:232022/01/06 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局6日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）較年增5.3％，高於華爾街預期的5.1％，創下1992年夏天以來最大通膨率，主因是前一年同期疫情導致油價大跌及政府調降增值稅，基期相對低。去年德國排碳量交易系統上路，且經濟復甦推動物價上漲，也是導致通膨升溫的原因。若與前一個月相比，去年12月CPI月增幅0.5％也大於預期。 全球藝拍所得 去年創新高 股價有撐 去年12月營收創高黑馬股出列 #德國 #通膨率 #CPI #導致 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國去年航太發射55次 超美俄居世界第一 16:422022/01/06 兩岸 佳世達去年大豐收 營收寫三高 04:102022/01/06 證券．權證 美國去年11月貿易赤字擴大至802億美元 22:322022/01/06 財經 12月通膨率連五月逾2％ 外食費漲幅創81個月新高 17:322022/01/06 財經 群光第四季營收、全年營收創歷史新高 15:392022/01/06 財經 物價漲幅13年最高 12月CPI年增率連5個月「破2」 17:362022/01/06 財經 《造紙股》榮成上季營運回溫 去年稅前獲利登第3高 10:512022/01/06 財經 國發會：今年CPI仍可控制在通膨警戒線2％以下 15:232022/01/06 財經 金融業去年前11月賺破9千億 04:102022/01/06 財經要聞 維田去年12月營收暴衝 Q4、全年同步登高 18:292022/01/06 財經 《航運股》中菲去年12月、Q4、全年營收 寫三高 11:252022/01/06 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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