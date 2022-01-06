德國聯邦統計局6日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）較年增5.3％，高於華爾街預期的5.1％，創下1992年夏天以來最大通膨率，主因是前一年同期疫情導致油價大跌及政府調降增值稅，基期相對低。去年德國排碳量交易系統上路，且經濟復甦推動物價上漲，也是導致通膨升溫的原因。若與前一個月相比，去年12月CPI月增幅0.5％也大於預期。