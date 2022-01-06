準備年菜前先換好鍋 Le Creuset新春特賣最低3折 22:212022/01/06 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國餐廚品牌Le Creuset推出新春回饋季特賣活動。(Le Creuset提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆新年即將到來，家家戶戶忙著除舊佈新迎接新年，也想用豐盛年菜與親友共享，運用適合的廚具可以讓年菜準備更便利，法國餐廚品牌Le Creuset推出新春回饋季特賣活動，讓消費者新年換新鍋，為新年廚房喜迎新氣象。 Le Creuset山茶花鐵鍋 (雪紡粉) 鋼頭，原價 1萬3000元，特價6500元。（Le Creuset提供） 1月11日至16日，於台北SOGO百貨忠孝館12樓，Le Creuset特賣現場超過600款商品，全場最低至3折起，另外還有單筆消費滿額立即折抵、單筆消費滿3萬贈風格起士盤一個等優惠。 阿瘦皮鞋「羅媽咪年菜」開賣 多款菜色升級 團購再享免運優惠 南門市場年菜組合推線上購物 下殺5折限量100份 #年菜 #Le #Creuset #新年 #準備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄萬豪推限量現煮年菜 「凍漲」幫消費者補元氣 17:262022/01/06 寶島 迎接春節9天長假 買好買滿 網購年菜 激增5成 04:102022/01/06 生活新聞 韋禮安喝到斷片嚇醒 住飯店遇鬼壓床 04:102022/01/06 娛樂新聞 讓弱勢過好年 趙正宇捐1000箱物資、300多份年菜 19:212022/01/06 寶島 世貿年貨大展開展 北港媽祖鑾座駐駕助攻年貨採買人潮 18:302022/01/06 財經 北京冬奧倒數30天 習近平考察場館 04:102022/01/06 產業財經 友達前進CES 先進顯示技術實現未來車智慧顯示應用 14:442022/01/06 財經 歸剛ㄟ！過年必做十大儀式 快學年輕人都這樣幹大事 09:492022/01/06 生活 肉品專家黑橋牌 首度大舉揮軍年菜市場 18:312022/01/06 財經 台南高鐵特定區 周邊停車格將收費 04:102022/01/06 地方新聞 南門市場、基隆漁會年菜優惠 網購夯 04:102022/01/06 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童最新預言曝光 台灣等4國全中 疫情高峰這時結束 - 生活 桃機群聚晚間驚傳又新增個案 王必勝23：30緊急說明 - 生活 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 2劑莫德納也一樣 醫揭關鍵時間：對Omicron零保護力 - 生活 石斑魚檢出禁藥遭大陸下禁令 屏東養殖戶冤喊資料遭出口商盜用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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