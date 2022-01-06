農曆新年即將到來，家家戶戶忙著除舊佈新迎接新年，也想用豐盛年菜與親友共享，運用適合的廚具可以讓年菜準備更便利，法國餐廚品牌Le Creuset推出新春回饋季特賣活動，讓消費者新年換新鍋，為新年廚房喜迎新氣象。

Le Creuset山茶花鐵鍋 (雪紡粉) 鋼頭，原價 1萬3000元，特價6500元。（Le Creuset提供）

1月11日至16日，於台北SOGO百貨忠孝館12樓，Le Creuset特賣現場超過600款商品，全場最低至3折起，另外還有單筆消費滿額立即折抵、單筆消費滿3萬贈風格起士盤一個等優惠。