南非變異株Omicron迅速席捲全球，取代Delta成為新一代魔王株。不過根據最新研究發現，Omicron雖然傳染力強，讓現有疫苗保護力幾近失效，但其威力卻弱於Delta，對此胸腔重症醫蘇一峰也在臉書解釋原因。

蘇一峰在部落格中分享了英國學術期刊《Nature》的最新研究報告，指出Omicron病毒的大量突變雖然減少了抗體接合能力，讓病毒不怕人體內的抗體，但同時也失去了結合TMPRSS2蛋白的能力，造成入侵肺部的能力大幅下降。

《Nature》報告中指出，美國華盛頓病毒學家戴蒙德(Michael Diamond)透過一系列動物實驗，發現感染Omicron的實驗鼠雖然鼻腔病毒量沒差多少，但肺部的病毒濃度比其他變異株低了10倍。

報告中指出，TMPRSS2蛋白質存在以肺部為主的器官細胞表面，而過往的新冠病毒都是利用此途徑來感染細胞，但Omicron變異株與TMPRSS2的相性不佳，因此大幅喪失了入侵肺部的能力，也減低了重症情形。

戴蒙德的研究團隊發現，確診Omicron後前2天，病毒會在支氣管內迅速複製，比Delta速度快上10倍，但比對了12組個案的呼吸道組織樣本卻發現，Omicron進入肺部後，擴散速度反而大幅降低。

《紐約時報》指出，Omicron超強傳染力，會在短時間內對經濟、醫療體系造成重大衝期，但長期下來，卻可能反而讓住院率、致死率都下滑，無法與Delta盛行時的情形相比，南非病毒學家席加爾(Alex Sigal)也坦言「Omicron取代Delta或許是好事」，因為全球都在尋找與病毒共處的途徑，Omicron相較Delta，對於生活的干擾也能降低不少。