國防大學政戰學院今日於復興崗校區舉辦「70週年院慶」活動，由校長張哲平上將主持，邀請傑出校友，並召集全院師生及同校單位共襄盛舉，歡慶學院70歲生日。

軍聞社報導，院慶大會中，首先播放「飛躍七十，繼志昂揚」院慶特輯，隨後分別頒獎表揚3位榮獲終生成就獎的已故前輩，以及11位獲選年度傑出校友的先進，並頒發「創辦人經國先生紀念獎學金」、「復興崗文教基金會」等13項獎學金，配合院慶辦理的紀念圖徽暨標語競賽、體育競賽獲獎人員，在歡欣的氣氛中，上臺接受頒獎表揚。

此次院慶活動也進行國防美術館「名家聯展」開幕，美展邀請畢業於政戰學校（院）的老、中、青不同時代的藝術家代表，提供70件作品參展；同時，在中正堂辦理「美聲饗宴」音樂會，由復興崗合唱團、復興崗校友合唱團，以及多位校友、名師，共同以樂音、歌聲合作演出，在美妙樂音中，為政戰學院生日獻上最誠摯的祝福。