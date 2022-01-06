據知情人士透露，原本拍定在7日，即周五舉行的英穩達首場債權銀行團，直至6日為止，英業達依然不願意出席這場會議，因此打亂銀行團召開會議的計畫，使這場會議不僅將延期舉行，這也使債權銀行和英業達之間的對峙之勢升高，首當其衝的就是英業達或其大股東的各類到期借款，屆時債權銀行將調高續借利率，或終止續借。

據悉，英穩達最大債權銀行兆豐銀已持續一周向英業達交涉，但英業達一直迴避出現這場銀行團會議，讓許多債權銀行非常氣憤，尤其是連首場英穩達的債權銀行團會議，英業達都不願出席，就有債權銀行私下指出，其實以前也曾經有奇美實業為旗下轉投資公司向銀行團負責的例子，但英業達這次的作法，則和當年奇美實業的作法完全背道而馳。

時間回到2011年8月，當時，由奇美實業轉投資的LED廠啟耀光電，因為經理人操作即期外匯失利，僅發生將近16億的匯損，更使啟耀光電面臨倒閉的邊緣，而當時，奇美電持股啟耀光電三成，而奇美實業僅持股21 .6％，是第二大股東，但仍願意扛起身為大股東的責任，出面幫啟耀光電增資16億，來表達對於小股東們的誠意，對照今時今日英業達的作法，銀行團成員認為，當年奇美實業總裁許文龍對於自己向銀行團開立的letter of support（LOS），作出了負責的行為，以幫啟耀光電增資的方式，挽救了啟耀光電因為匯損原本恐怕倒閉的命運，也讓銀行團免於被倒帳，對照之下，不論對英業達或是英業達的大股東，都是極大的諷刺，一個直接拿出16億來挽救一家公司，另一個則是直接放任公司倒閉，而且之後對銀行團被倒帳的18億債務及抗議置之不理。

等不到英業達善意、明確的回應，不少銀行團成員已決定，屆時除了對於英業達自貸案的利率及貸款條件，以及2022年即將到期的華銀約5億美元英業達聯貸案的續貸條件之外，提出法律訴訟將為重頭戲，除了提出民事訴訟，債權銀行向英業達提告刑事詐欺罪的可能性已越來越高。此外據了解，除了債權銀行已醞釀對一年內將陸續到期的自貸案短借拉高利率之外，對於英業達旗下其他子公司的授信案，只要是英業達有開立「支持函」之類的，未來一律將要求追加擔保品，或是直接由英業達，或英業達大股東葉國一出面作保。