性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」形象爆紅，也在一些綜藝節目中有亮眼表現，火辣外型和率真直爽的個性讓她圈粉無數，先前更因不雅影片外流飽受爭議，但她坦然面對又不畏異樣眼光讓不少人佩服；最近熊熊在YouTube個人頻道更新大尺度話題影片，聊到性癖好內容超露骨，更脫口拍親密影片是被男方逼的。

熊熊2日在YouTube個人頻道分享話題幾乎18禁的影片，她找來黃小愛、林曜晟、愛語莎、綠茶等好友玩起真心話遊戲，女星們更搭上台劇《華燈初上》熱潮，穿上旗袍呈現復古風；其中擁有火辣身材的熊熊，穿了一件露肩爆乳旗袍，胸前還中空用線條交織的洞洞，超兇事業線若隱若現。

熊熊在YouTube影片上脫口拍親密影片是被逼的。(圖/ 摘自熊熊卓毓彤YouTube)

過程中有一道問題是有沒有拍過親密影片，在場所有人都說沒有，讓熊熊氣說，「你們有拍過吧！你們只是沒有被外流而已」；而熊熊隨即竟脫口一句，「我也是被男生逼的啊」，疑似是解釋當年「吞吐片」疑雲。

而一群人大聊真心話時，熊熊性癖好也都意外曝光，像是性行為時沒有做保護措施，不喜歡被男方舔私密處，還大方說，「我是服務型的」；影片中大尺度問題幾乎沒間斷，還被問到性行為有沒有乳交過，熊熊當下直接臉紅偷笑還不斷尖叫，像是默認，讓全場笑翻。