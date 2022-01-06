酒駕男遇攔檢抓起斧頭狂揮舞 警開3槍、噴辣椒水制伏

高雄市左營區6日1名酒駕男子遭攔檢竟拿斧頭朝警狂揮，警方密錄器曝光，男子先是失控從後車廂拿出斧頭朝員警衝去，警方見狀大吼「你要幹嘛」接著後退數公尺開始拔槍對準男子，警告男子不要動，並不斷尋求支援，過程中警方眼見男子仍拿著斧頭步步逼近，就對空鳴槍開了3槍，隨後另名員警趕到持警棍要求男子趴下，並拿出辣椒水朝男子噴灑，男子最後才乖乖配合遭壓制在地，附近民眾聽到槍聲紛紛出來查看。

警方表示，今日晚間8時40分蔡嫌騎乘機車違規遮蔽車牌，並載回收物品，警員在攔查過程中發現蔡嫌渾身酒氣，蔡嫌下車後，竟從機車坐墊內取出斧頭往警方逼近作勢攻擊，田姓警員喝令蔡將武器放下，並鳴槍示警。之後警力到場，將蔡制伏。

警方將蔡嫌帶回派出所依妨害公務案、公共危險罪偵辦，並對蔡嫌做酒測，酒測值達每公升0.82毫克。

對峙影片曝光！男拿斧頭逼近 警嚇壞吼「你要幹嘛」連開3槍

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