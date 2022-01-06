因青筋奶而爆紅的女模啾啾（本名：吳慈敏），同時也是JKF女郎，在IG擁有65.4萬粉絲，人氣火紅，常在網上曬美照放送福利的她，日前曬出一段「偽女友」賣萌自拍，但更多人把重點放在她大露半球的火辣穿著，激動直呼太犯規。

啾啾日前在IG發文寫下：「這是你女朋友對你生氣的樣子」，同時附上一段自拍影片，可見啾啾穿著一套毛茸茸的兔子裝，對著鏡頭擺出嘟嘴、抿唇、裝狠的表情，最後再氣到翻白眼、吐舌，看似在生氣，實際根本在賣萌，加上她戴著兩個大大的兔耳朵，看起來更軟萌，立刻電暈大票男粉。

除了可愛模樣融化眾人，啾啾的穿著更是成為亮點，仔細一看，她穿著的兔子裝胸前竟挖了個大洞，露出內衣，內在美看起來似乎還尺寸太小，完全包不住她的傲人上圍，火辣春光讓網友看了暴動留言「不管什麼原因我絕對無條件認錯」、「這生氣也太可愛了吧」、「這只能抱緊處理」、「我不信，女朋友生氣哪有這麼可愛」、「好可愛寵起來」。

啾啾曾在第三屆百大女郎票選中榮獲第一名，外型甜美的她，個性相當直率，之前聽聞有粉絲是因為她的個性被圈粉，她還打趣稱對方「微失禮」，接著自爆花了兩萬元縫雙眼皮，要大家欣賞她「膚淺的外在」。