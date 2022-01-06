哈薩克發生大規模示威抗議情況發展快速惡化，到6日夜裡群眾暴動與軍警鎮壓已造成十餘名軍警與數十名示威抗議者死亡。情勢惡化已引起2個鄰近大國俄羅斯與中國注意，俄方已派軍隊介入，中方則高度警戒準備應對局勢變化。陸媒《環球時報》特約評論員胡錫進分析稱，哈薩克的情況已經類似「顏色革命」，接下來情勢發展難以預料。

哈薩克的納札爾巴耶夫長期執政，民怨逐漸上浮，但導致破局的導火索還是經濟和民生的向下逆轉，局勢發展仍不確定。（圖／路透）

辭去《環球時報》總編後以特約評論員身份發表評論的胡錫進表示，哈薩克，事態發酵極其迅猛，導火線雖然是液化石油氣漲價，但之後迅速出現「懲治貪腐」以及要求納札爾巴耶夫「走人」的政治訴求。目前總統托卡耶夫已接受內閣總辭，首都努爾蘇丹和第一大城市阿拉木圖等地進入緊急狀態，托卡耶夫宣佈兼任原由納札爾巴耶夫擔任的國家安全委員會主席職務，但局勢發展仍不確定。

胡錫進認為，俄羅斯已表態希望哈薩克通過對話儘快讓局勢正常化，中國也會是哈國自行穩定局勢的堅定支持者。

他指出，哈薩克是前蘇聯加盟共和國，也是中亞最大、最富裕的國家。納札爾巴耶夫在該國獨立之前就是共和國的共產黨第一書記，之後一直擔任總統直到2019年。他的結局也在鄰國吉爾吉斯坦上演過，吉國前總統阿卡耶夫於2005年被顏色革命推翻，流亡俄羅斯。有非官方消息稱，納札爾巴耶夫準備離開國家前往俄羅斯治病。

哈薩克爆發大規模示威抗議，暴動的民眾與軍警發生衝突，已造成十餘名軍警與數十名民眾死亡。（圖／路透）

胡錫進表示，哈薩克的穩定對中俄兩國都有重大利益。美國一直致力於向哈國滲透，一些非政府組織成為這種滲透的前哨。納札爾巴耶夫對發展同美國的關係態度積極，有平衡中俄影響的意思，但他同時對美國保持著防範。結果，哈國到底還是出了顏色革命。

他說，哈薩克是中亞人均收入最高的國家，但是這兩年疫情肆虐與經濟下行，嚴重動搖了政治穩定的基礎。納札爾巴耶夫長期執政，民怨逐漸上浮，但導致破局的導火索還是經濟和民生的向下逆轉。西方勢力看準哈國七寸，當然想搞亂哈薩克，他們的目標是破壞中俄的周邊戰略穩定。

胡錫進強調，俄羅斯和中國都不會允許美國與西方將哈薩克走推向長期動盪的深淵。俄羅斯人至今約占哈薩克總人口的20%，中國是該國能源的主要買家，上海合作組織對成員國的局勢穩定提供支援，未來哈薩克亂一陣子再走回過去穩定軌道的條件還是很多的。