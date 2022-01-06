美國去年11月貿易赤字擴大至802億美元 22:322022/01/06 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部6日公布，去年11月貿易赤字擴大至802億美元，超越經濟學家預期的771億美元，主因是去年年終美國消費需求旺盛再加上供應鏈缺貨情形稍稍緩解，推動11月進口額成長4.6％至3044億美元，反觀出口額僅增加0.2％至2442億美元。商務部6日另將去年10月貿易赤字從671億美元上修至672億美元。 連24年增加 外匯存底去年大增近185億美元 德國去年12月通膨率 創下近30年新高 #億美 #貿易赤字擴大 #去年 #美國去 #美國商務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國去年航太發射55次 超美俄居世界第一 16:422022/01/06 兩岸 股價有撐 去年12月營收創高黑馬股出列 12:202022/01/06 財經 佳世達去年大豐收 營收寫三高 04:102022/01/06 證券．權證 台灣設2億美元投資基金優先考慮立陶宛 陸外交部批金錢外交 16:502022/01/06 兩岸 金融業去年前11月賺破9千億 04:102022/01/06 財經要聞 氣立去年合併營收創新高 今年營收挑戰兩位數成長 17:212022/01/06 財經 《造紙股》榮成上季營運回溫 去年稅前獲利登第3高 10:512022/01/06 財經 《金融》近12年高 外資去年淨匯入逾5800億元 08:012022/01/06 財經 《傳產》中止5連升 上月住展風向球降至黃藍燈 12:332022/01/06 財經 全球藝拍所得 去年創新高 04:102022/01/06 全球財經 台灣宣布砸2億美元投資立陶宛 街訪民調最多民眾選這項 20:412022/01/06 政治 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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