美國商務部6日公布，去年11月貿易赤字擴大至802億美元，超越經濟學家預期的771億美元，主因是去年年終美國消費需求旺盛再加上供應鏈缺貨情形稍稍緩解，推動11月進口額成長4.6％至3044億美元，反觀出口額僅增加0.2％至2442億美元。商務部6日另將去年10月貿易赤字從671億美元上修至672億美元。