新冠疫情阻絕了邊境自由進出，台灣產險業痛失旅行險生意，卻在防疫險及疫苗險獲得了彌補！中華信評估計，台灣產險業2021直接簽單保費收入成長可望達到8％，較2020的6.2％，明顯成長，超越歷年來的紀錄。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評6日指出，產險業2021年保費收入成長、綜合成本率下降，股東權益報酬率上升，分別達8％、95％、13％，是受惠於開發防疫險和疫苗險有成。由於Omicron變種病毒持續對全球的經濟復甦構成風險，官方力達疫苗覆蓋率的提升，台灣產險業2022年來自防疫險和疫苗險的直接簽單保費收入成長，仍可望居高，中華信評預測會在7～9％之間。

中華信評6日公布「2022年台灣信用展望」報告，其中的金融服務業中大多數機構的評等展望為「穩定」，全球貨幣寬鬆造成極低利率對台灣壽險業的評等展望負向衝擊，已在2021年3月調整為穩定，壽險業因台股操作獲得大量的資本利得，且極低利率創造負債成本快速降低，帶來壽險業2021年平均資產報酬率（ROA）高達0.9％，為近十年來最好，2022年估計將再回到長期平均0.5％左右。

然而，壽險業、產險業也在疫情期間經歷大不相同的產業生態變化。壽險業總因利潤較高的長天期保障型商品不易銷售、短天期儲蓄型產品的續保保費不再，保費收入成長面臨壓力。產險業則不斷提高低獲利險種的風險定價，且在綜合成本率方面有良好紀錄，加上防疫險及疫苗險推市成功，把民眾無法出國、賣不動的旅行險，在保費收入上獲得彌補。

張書評認為，產險業在穩定的核保獲利與投資報酬率的支持下，獲利結構仍維持穩定，整體產業2022年股東權益報酬率上看14％，有機會再創近三年的最高紀錄。