2022年開春，台灣第四大有線電視系統台業者台數科集團旗下子公司鑫傳國際多媒體科技（股票代碼6856），7日將正式興櫃掛牌。這是繼2019年台數科跨螢LINE TV，打破有線電視與OTT界線後，再度創業界之舉。

台數科集團董事長廖紫岑表示，鑫傳在台數科集團二十多年，2018～2020年每年EPS 都有4、5元，穩定獲利是集團小金雞，如今結合電商、內容、頻道三方資源，搭上5Ｇ題材，必能打造出獨一無二的數位匯流生態系。

鑫傳國際多媒體科技公司，7日正式興櫃掛牌，這是台灣數位光訊科技集團（股票代號6464）在2015年上市後，第一家集團獨立出來申請上櫃的子公司。以經營 電視購物、衛星電視台、節目製作、廣告銷售為主要營業項目，1997年成立，資本額2.4億元，獲利相當穩定。

鑫傳董事長廖紫岑自許鑫傳擁有三個「金」字招牌。第一個金就是擁有稀有的電視購物執照，2018年成立的「美麗人生MAY LIFE」電視購物目前在全台有線電視系統台已有84％上架頻道，在電視收視族群的年長者與家庭主婦中，電視購物仍擁有一定的支撐力與互動性。

依經濟部統計處資料顯示，2020年度電商營業額已創下2412億元，年增率高達16.09％。廖紫岑表示，美麗人生將積極地跨足電商也不排除合併其他電子商務標的，將會是鑫傳未來發展的重點。去年11月美麗人生更創下電視與網路雙直播的平台導購方式，與「LINE購物平台」深度結盟並搭配直播平台「就醬播」及「寶藏屋」共同合作，舉辦首場公益直播購物活動，協助台南時令農產、雲林監獄及庇護工廠販售產品，短短不到20分鐘，線上參與人數超過三十萬人，反應十分熱絡。

第二個金是內容產業的平台串連與內容的原創，跟OTT平台LINE TV的合製也進行多項內容深度合作計畫，包括地方新聞在LINE TODAY 24小時新聞即時播放，合製微文史節目「LO叩敲敲門」，也創下兩百萬點閱次數的佳績。

廖紫岑表示，內容為王已經是不變的趨勢，鑫傳做了二十餘年的在地內容，質量俱優，連連獲獎，讓更多人看到是首要之務，因此在有線電視與OTT平台雙管齊下2021年底中台灣生活網的新聞，除了台數科所屬的系統台之外，大台北地區的凱擘等系統業者也同步在上架，已經有將近193萬收視戶，可以在電視收看到中台灣生活網的節目，另外在OTT平台的延伸，鑫傳去年底在LINE TV開設主題館【人文紀實館】，提供人文紀實到多元關懷、地方文史、專題報導到新聞紀實，總超過20餘個原創節目，每日更新150分鐘的在地新聞，開館一個半月來，創下了近8百萬的累績觀看人數。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE在台灣的滲透率確實相當高，台灣擁有2100萬的月活躍用戶，在這樣基礎之上，可以把原創的內容留在台灣，成為一個有文化影響力的平台，因此對於未來的發展有高度的期待。

鑫傳跟LINE TV 除了內容合作之外，在數位廣告銷售也結合在地電視與網路電視的聯盟效果，鑫傳擁有七家線電視系統台廣告業務，是中南部最大廣告平台代理商。近年來並與 LINE TODAY、LINE TV 策略聯盟，共同製作節目及銷售廣告，結合傳統有線電視頻道與網路平台，達到數位媒體與傳統電視的加乘效果，成為中南部地區最佳廣告露出平台商。

第三個金則是陪伴產業，鑫傳旗下有兩個衛星電視頻道，冠軍電視與冠軍夢想台，每年有2億多元的營收，在長輩收視戶中，佔有相當大的優勢。廖紫岑表示：如何讓這些長輩可以享受更多科技進步的資源，把陪伴產業科技化、人性化，支持更多新創團隊投入長照的陪伴產業也是衛星電視轉型的重點，目前已經跟瑪帛科技合作，讓各種健康、運動、娛樂的互動課程，讓長輩透過家中電視可以居家學習。

廖紫岑強調，鑫傳到資本市場公開發行，是有線電視產業數位轉型的重要的一步。在5G時代來臨，產業轉型光靠翻轉還是不夠，要有穿越力。元宇宙啟動，從電子商務的爆發與OTT眼球商機的競合，以致攸關社會企業責任的陪伴產業開創，鑫傳也許不是產業裡規模最大的公司，但一定是最獨特的生態系公司，透過三金產業的數位串連，加上二十餘年的穩健財務體質，是非常值得信賴與期待的公司。