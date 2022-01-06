現代人動不動就跑超商，到底便利商店什麼東西賣得最好？EagleEye鷹眼數據統計出台灣人去超商必買的Top 10排行，結果發現飲料占最大宗，包括豆漿、奶茶都有進榜，最令人意外的是，咖啡只排名第二，第一名竟然是茶葉蛋！

EagleEye鷹眼數據在粉專公布，根據2021年台灣三大超商的發票資訊，台灣民眾去超商最常購買的就是茶葉蛋，在7-11、全家、萊爾富都高居榜首，此外，7-11與全家得第二、三名都是「拿鐵冰咖啡」，萊爾富的第二名為「麥香奶茶」，第三名是「七星MILD SEVEN硬盒菸」。

圖為超商茶葉蛋、關東煮等熱食區。（資料照/陳信翰攝）

鷹眼數據整理將近6億筆發票數據後，歸納出消費者屬性，並分析消費動向發現，除了現沖咖啡之外，無糖高纖豆漿、鹼性離子水和日式綠茶也賣得超好，都擠進三大超商的購買次數TOP 10。

有趣的是，調查意外發現台灣人超愛吃茶葉蛋，坐穩三間超商最熱銷商品第一名寶座，從10大消費次數排行榜也看出，台灣人除了愛吃茶葉蛋、愛喝咖啡，在超商買菸的頻率也很高，在萊爾富超商的前10名中就佔了3個名次。

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