根據區塊鏈分析機構Chainalysis 6日公布，2021年全球加密貨幣相關的犯罪規模達140億美元，創下歷史新高紀錄，其中以詐騙和盜竊占大宗，而去中心化金融平台（DeFi）崛起是犯罪規模激增的主因。

Chainalysis指出，2021年加密貨幣相關的犯罪損失較一年前攀升79％，主要因為發生在去中心化金融平台的詐騙與盜竊活動激增所致。

詐騙為2021年加密貨幣最主要的犯罪，其次為盜竊。詐騙造成的損失達78億美元，年增82％。其中超過28億美元是透過「拉地毯」（rug pull）的手法行騙，也就是以虛假的投資機會吸引投資人，再帶著投資人的資金落跑。

此外，2021年遭竊的加密貨幣價值約達32億美元，約是2020年的五倍有餘。其中有72％或22億美元的加密貨幣竊盜案，發生在去中心化金融平台。Chainalysis在年度加密犯罪報告指出，去中心化金融平台是加密貨幣生態體系最誘人的領域之一，對創業家和加密貨幣使用者形成具大的機會。但詐騙與盜竊事件猖獗，恐難讓去中心化金融平台發揮其全部潛能。

報告顯示，2021年整體加密貨幣交易額竄升至15.8兆美元，較2020年暴增逾五倍。2021年數位資產增幅格外可觀，主因是從比特幣到非同質化代幣（NFT）等數位資產，得到機構投資人與大型企業的青睞。比特幣抗通膨的說法亦吸引新的投資人加入。

儘管2021年的加密貨幣非法交易金額創下新高紀錄，但占整體交易比重卻創下新低水準，僅有0.15％。

報告指出，「犯罪在加密貨幣生態體系所占的比重逐漸縮小。」研究員表示，主管機關的執法工具演進，以及區塊鏈技術透明的特性，是抑制加密貨幣犯罪成長的原因。