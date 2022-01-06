根據陸媒新華社報導指出，近日廈門海關從台灣輸往大陸活石斑魚中檢出禁用藥隱性孔雀石綠和隱性結晶紫，並禁止我倆養殖場活魚報關。農委會漁業署表示，針對大陸指出台灣輸往大陸活石斑使用隱性孔雀綠等違規用藥，要待抽驗檢驗結果才能確認，也已函請縣府對可能涉案的養殖場處以移動管制之處置。

漁業署表示，針對媒體報導，中國大陸海關總署2021年12月30日通報，廈門海關從台灣2家養殖場輸往大陸的活石斑檢出2種禁用藥，當接獲我方對陸方窗口防檢局通知後，因以往曾有類此案件但通報時間、對象無法銜接情事，為求謹慎，故除依過往程序與該局共同查核確認陸方通報外，已函請可能涉案運搬業者及請養殖場所屬屏東縣政府到場查處並就可能涉案兩養殖場抽驗是否如陸方所稱有違規使用禁藥情事。

漁業署指出，近年來市場上石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事，針對大陸指出台灣輸往大陸活石斑使用隱性孔雀綠等違規用藥，要待抽驗檢驗結果才能確認，一般送驗到結果出爐約5到7天，倘檢驗結果有違規使用禁藥時，將移請動物防疫單位依法嚴處，絕不寬貸。

漁業署進一步表示，為確保食魚安全，在養殖魚未上市前，均會辦理用藥監測及輔導等工作，近5年辦理未上市水產品產地監測，抽驗石斑魚合格率平均達99％以上，且2021年辦理未上市水產品抽驗2230件，石斑魚抽驗孔雀綠等89項次動物用藥共299件，合格率100％。已函請縣府對可能涉案的養殖場處以移動管制之處置，故不會有任何違規用藥之水產品上市。