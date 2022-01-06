林靜儀曾在前年底嗆要求公布確診者足跡的民眾「只想當偵探過癮」，卻在隔年7月抨擊柯文哲不疫調公布足跡。(圖／林靜儀臉書)

中二立委補選進入白熱化階段，兩黨候選人也火力全開，但林靜儀過往爭議相當多，屢屢失言，其中2020年12月底的一篇PO文，如今又被網友挖出來，稱根本跨時空自打臉，更大酸「迴力鏢又打到自己」。

林靜儀曾在去年7月本土疫情高峰之際，狂轟台北市長柯文哲政策，更稱市府「完全沒有疫調」，遭北市府反駁打臉，也在網路上掀起波瀾，當時柯粉護理師張喬瑜也為此在臉書暴嗆林靜儀，更挖出林靜儀才在前一年PO文「誰需要知道確診者足跡，那是中共感興趣的事」，嗆對方根本雙標。

林靜儀在前年12月底於臉書PO文「誰需要知道武漢肺炎感染者的足跡？」，嗆要求公布確診者足跡的民眾「當偵探當上癮」，更稱自己沒興趣知道感染走去過哪，走過哪條路，那是中共人臉辨識才有興趣的事。

如今該PO文再度遭網友挖出朝聖，PTT鄉民也狂酸「迴力標又飛回來了」、「我知道，這叫時空背景不同」、「當初快篩廣篩都被這位酸過啊」、「結果事實證明，林靜儀就是防疫反指標」、「她還抹黑過BNT好幾次」、「水準大概就是基進黨那個等級啊」、「被德國之聲電爆，出了名的邏輯大師」。

事實上，確診者足跡在疫情爆發前，地方政府的確不得擅自公布，直到去年5月本土案例大爆炸後，陳時中才緊急授權地方政府公布權限，平息民怨。