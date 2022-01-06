#AFG Disturbing display on State Radio Television of Taliban’s Arsenal of suicide vests, car bombs and road side bombs. Lethal weapons for Taliban but they did murder thousands of Afghan civilians including women and children across Afghanistan over the last 20 years. pic.twitter.com/nt5azZLtU6 — BILAL SARWARY (@bsarwary) September 2, 2021

《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，阿富汗塔利班政權先前公開播放展示自殺炸彈客的影片，稱這些人是「超級強國殺手」，且當地官員透露，該單位目前就部署於阿富汗與塔吉克、中國大陸交界的東北部巴達克珊省（Badakhshan）。

根據報導，這部影片先前於「阿富汗國家電視台」（Afghan National Television）播出，將其中舉著塔利班旗幟的蒙面男子們稱為「殉教者中隊」，並展示該單位使用的各種武器，除了一般常見的槍枝、迫擊砲、火箭和火箭推進榴彈（RPG）外，還包括汽車炸彈、炸藥背心、裝有引爆裝置的油箱等，並解釋如何用這些工具「攻擊並摧毀敵人」。

巴達克珊省副省長阿瑪迪（Mullah Nisar Ahmad Ahmadi）告訴阿富汗「哈馬新聞社」（Khaama Press），該單位被命名為「曼蘇爾軍」（Lashkar-e-Mansoori），並稱若不是這些人穿著炸藥背心攻擊美軍基地，「美國就不可能被擊敗」；他還表示，這支部隊將部署於阿富汗邊境，特別是巴達克珊省。

《歐亞時報》表示，由於前總統甘尼（Ashraf Ghani）逃離故國、阿富汗政府一夕垮臺，讓阿富汗與周邊區域注定陷入不穩定的狀態，尤其是印度和巴基斯坦受到的影響最大；美國「有線電視新聞網」（CNN）先前則指出，在塔利班1996年至2001年統治阿富汗期間，當地成為多個恐怖組織的根據地，並能藉地利之便滲入中國大陸，讓北京政府十分頭痛。

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