《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，阿富汗塔利班政權先前公開播放展示自殺炸彈客的影片，稱這些人是「超級強國殺手」，且當地官員透露，該單位目前就部署於阿富汗與塔吉克、中國大陸交界的東北部巴達克珊省（Badakhshan）。
根據報導，這部影片先前於「阿富汗國家電視台」（Afghan National Television）播出，將其中舉著塔利班旗幟的蒙面男子們稱為「殉教者中隊」，並展示該單位使用的各種武器，除了一般常見的槍枝、迫擊砲、火箭和火箭推進榴彈（RPG）外，還包括汽車炸彈、炸藥背心、裝有引爆裝置的油箱等，並解釋如何用這些工具「攻擊並摧毀敵人」。
巴達克珊省副省長阿瑪迪（Mullah Nisar Ahmad Ahmadi）告訴阿富汗「哈馬新聞社」（Khaama Press），該單位被命名為「曼蘇爾軍」（Lashkar-e-Mansoori），並稱若不是這些人穿著炸藥背心攻擊美軍基地，「美國就不可能被擊敗」；他還表示，這支部隊將部署於阿富汗邊境，特別是巴達克珊省。
《歐亞時報》表示，由於前總統甘尼（Ashraf Ghani）逃離故國、阿富汗政府一夕垮臺，讓阿富汗與周邊區域注定陷入不穩定的狀態，尤其是印度和巴基斯坦受到的影響最大；美國「有線電視新聞網」（CNN）先前則指出，在塔利班1996年至2001年統治阿富汗期間，當地成為多個恐怖組織的根據地，並能藉地利之便滲入中國大陸，讓北京政府十分頭痛。
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文章來源：Taliban Deploys ‘Suicide Squad’ On China-Afghanistan Border; Hails Them As ‘Superpower Slayers’ — Reports
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