台中市第二選區將在本周日登場，國民黨候選人顏寬恒連日遭綠營人士爆料，選情相當緊繃，其父顏清標今日下午被記者詢問祖墳的事，驚傳氣到血壓飆高，身體不適被送至光田醫院掛急診，目前情況較穩定住院觀察中，但顏總部低調不願證實。

網路論壇Dcard今晚傳出顏清標昏倒送醫訊息，有網友貼文指稱「剛剛下午4點多陪阿罵到光田醫院，看到旁邊躺了一個人，我阿罵說他是冬瓜標，我看也有幾分像。」

親顏人士指出，顏清標下午在沙鹿競選總部，有媒體詢問他有關其母親墓地是否合法？顏清標氣到血壓飆高，指對手無所不打，連母親的墳墓也不放過，他向友人抱怨說，「選舉選到這樣，蔡英文總統的祖墳怎麼不先處理」。

親顏人士表示，顏清標是個很孝順的人，這次選舉選的如此惡質，已經到他無法忍受的地步，才會氣到血壓飆高，也希望他平安，好好休息早日康復。