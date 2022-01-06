李棟樑四4日前往五指山國軍忠靈殿，向「國軍忠烈將士之靈位」鞠躬致敬。這是李棟樑任內第24前往五指山慰勞駐守官兵。軍聞社提供

農曆春節將屆，軍友社理事長李棟樑今日前往桃園地區敬軍慰問，並先後前往陸軍特戰指揮部、頭寮及慈湖陵寢等處探慰官兵，受到陸軍司令徐衍璞上將、後備指揮部指揮官姜振中中將等人的歡迎。

李棟樑代表社會各界，分別致贈特戰指揮部、後備桃園管理組、海軍儀隊及慈湖憲兵排等單位慰問金及慰問品，感謝國軍弟兄姐妹們堅守崗位，守護國防安全的付出與貢獻，並提前祝賀新春佳節愉快。

行程中，李棟樑也特別前往慈湖與頭寮，向先總統蔣公及蔣故總統經國先生靈前獻花、鞠躬致敬，表達感念與追思之意。

此外，李棟樑亦於4日率敬軍團，前往五指山國軍示範公墓管理組、五指山站臺及忠烈祠敬軍慰問，提前祝賀佳節愉快，感謝官兵守護國家英靈、服務遺族眷屬的付出與努力，也特別前往故參謀總長沈一鳴上將龕位，表達無限追思。

這是李棟樑任內第24次前往五指山慰勞駐守官兵。當日，包括國防部副部長王信龍上將、陸軍司令徐衍璞上將與後備指揮部指揮官姜振中中將、政戰局長簡士偉中將、陸軍政戰主任楊安中將等人均陪同，前往五指山國軍忠靈殿，向「國軍忠烈將士之靈位」獻花、鞠躬，感念先烈先賢的犧牲奉獻。