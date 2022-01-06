只要油價升一點，錢包就瘦一點，有車主重視省油效率，認為車子輕才省油，所以習慣不把汽車油箱加滿。不過有日本研究精算燃油效率後，發現就算加滿油箱，耗油程度也不顯著。

根據日本媒體「くるまのニュース」報導，日本新科學技術推進協會的計算，雖然車輛越輕耗油越少的論點無誤，但在相差100公斤的情況下，重車也只比輕車多了約2%的耗油量，所以一般加油10公斤到30公斤的重量變化，根本稱不上是多大的節省。

以豐田車款舉例，「Prius」油箱是43公升，休旅車型「Alphard」為65公升，以一公升的汽油約重0.75公斤計算，Prius加滿是32.2公斤、Alphard加滿是48.7公斤。車主選擇加滿或不加滿，其重量差距也遠遠不及100公斤，省油效果可說微乎其微。

研究人員也指出，白天和晚上的燃油效率幾乎沒有區別，取決於車主對油門和空調的使用方式，油耗可能會增加，燃油效率可能會有所不同。報導中提及，建議車子油箱要經常保持足夠油量，降低遇到緊急情況帶來的風險。