台中第二選區立委補選，進入短兵相接。民眾黨主席、台北市長柯文哲父母至沙鹿玉皇殿參拜，「巧遇」國民黨候選人顏寬恒。柯媽媽還稱讚顏寬恒是好人、不會罵人，不像民進黨候選人林靜儀每天在電視上罵柯文哲。前民進黨立委郭正亮表示，柯媽「點一滴甘露」進來補選中，而這個動作是綠營沒有料想到的牌，顏寬恒只要票數增加，綠營就傻了。

郭正亮5日在中天政論節目《正常發揮》中表示，柯媽的動作是綠營沒有料想到的牌，他們料想到的牌是打顏寬恒的弊案。

郭正亮認為，全台灣只有台中第二選區在補選，顏寬恒2個月來被硬打，國家機器、重要人物都來了，顏寬恒只好鞏固基本盤，就像鴨子划水，拚命動。

郭正亮指出，從選情來看，看來林靜儀這個候選人並不夠強，她是靠政黨力量與資源硬撐起來。現在顏寬恒突然有一滴甘露進來，就是這種感覺，只要票數增加，綠營就傻了；他們沒有想到有這個，以為選舉已經結束了，攻擊面到沙鹿哪一場就已經結束了，民進黨沒招了，只好祈禱返鄉投票的人多一點。

郭正亮認為，柯媽點一滴甘露進來，突然多了一個變數；不過，並沒有因這件事而從此藍白合，想太遠了，大家看這一局而已。