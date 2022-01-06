大陸國家級非物質文化遺產項目崑曲代表性傳承人，江蘇省演藝集團崑劇院名譽院長、崑曲表演藝術家張繼青先生逝世，享年歲。

張繼青1939年出生在浙江嘉興烏青鎮（今烏鎮），她是家中長女，原籍上海浦東。抗日戰爭爆發後，一家老幼逃難至蘇州以南的這個古老小鎮，但仍遭日本軍隊侵襲，她就在兵荒馬亂的避難中出生。在戰爭年代她跟隨家人四處飄零，直到要上學堂報名，才請人正式取名「憶青」，有記住出生地烏青鎮的意思。後來，她成為中共建國後培養的第一代崑劇演員，師承屬「繼」字輩，改名「繼青」。

張繼青生於戰亂年代，受到正規教育極少，其個性謙和恬淡，受到數十位名師的指導，最後終成崑曲藝術的一代大師。（圖／鳳凰網）

張繼青的祖父是「蘇灘」（蘇州灘簧，現稱蘇劇）藝人，一家人曾組「張家班」以跑碼頭賣藝為生。張繼青自幼耳濡目染，但因戰亂緣故，直到14歲才開始學習戲曲。1952年，張繼青前去照顧在上海民鋒蘇劇團的姑媽，並在劇團打雜，後來慢慢學唱劇團裡的小角色，自此開啟了她的藝術人生。

1953年，為扶持地方戲劇，蘇州市文聯把民營的上海民鋒蘇劇團接到蘇州，改名為江蘇省蘇崑劇團。在這裡，張繼青邊唱邊學，博采眾家之長，對戲劇表演的理解逐步提升，漸漸成長為劇團新生代當家小花旦。

1956年 ，崑曲名家俞振飛為了提攜後輩與張繼青合演《白蛇傳-斷橋》，年僅18歲的她絲毫不怯場。北崑名家韓世昌、白雲生等看後稱讚說，張繼青很可能成為未來的「崑劇梅蘭芳」。

張繼青一生謙和恬淡，更沒想過要成「角兒」（名演員）。她自稱書讀得少，老師講戲曲理論與人物內心，都是聽得似懂非懂，很多道理是後來才漸漸悟道。她不認為自己有天賦，但她確實從一開始就是同伴中的佼佼者。雖未正式拜過師，但幸運地先後得到尤彩雲、沈傳芷、姚傳薌、俞錫侯等數十位名師的指導，最後終成崑曲藝術的一代大師。