花蓮近海1月3日下午發生芮氏規模6.0地震，5日晚上9點11分東部又發生規模5.0地震，隨後嘉義縣阿里山鄉在9點54分又發生規模4.0地震，最大震度4級，讓不少民眾十分驚慌。中正大學地球與環境科學系副教授也是地震專家的石瑞銓表示，5日震央發生在阿里山的地震跟3日發生在花蓮的地震沒有相關，該處本是地震好發處，可視為正常能量釋放。

5日晚上一小時內東部及阿里山相繼發生地震，加上日前花蓮近海發生規模6.0的地震，讓許多民眾感到恐慌，擔憂是否是強震的前兆或後續還有餘震。石瑞銓表示，東部及阿里山的地震沒有相關，花蓮地震是板塊隱沒、斷裂的結果，震央在阿里山隙頂附近的地震震央位於觸口斷層右邊，並非大型活動斷層活動，可能是地底下小型斷層活動，因此規模不大，影響範圍也小。

石瑞銓進一步指出，有人說今年是地震頻繁年，實際上每年發生地震的次數統計下來都差不多，民眾不必太過恐慌，西部來說，歷史上曾發生致災性大地震的白河、梅山等地，近幾年來的資料顯示地震頻率相對較低，未來是否發生大地震值得關注。

針對日前花蓮近海發生規模6.0地震，石瑞銓說，該處是菲律賓板塊向北隱沒，到一定程度後斷裂造成地震，以此區來說，一定會有大地震發生，但目前尚無法預測時間，未來若發生規模7.3以上的強震，引發海嘯的可能性極高，民眾需立即往高處移動。