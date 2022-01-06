泡麵口味越出越多，除了台灣本土的，現在連日本、韓國、印尼拉麵都很熱門，幾乎每過一陣子就會有人做最受歡迎泡麵排行，有網友好奇詢問，如果是臨死前的「最後一餐」會想吃什麼泡麵，沒想到引起熱烈討論，內行人答案出爐，有一個口味最多人點名。

一名網友在6日在《PTT》表示，假如你是個死刑犯，明天就要槍決了，典獄長答應你最後一餐讓你吃泡麵，那麼你會選哪一包？引起網友一陣熱議，一一列出自己心目中最難忘的泡麵。

從網友的答案中發現，牛肉麵被最多人點名，並釣出許多老饕紛紛點名「滿漢大餐蔥燒牛，再幫我加蛋跟小白菜」、「味味一品原汁牛肉麵」；此外，也有人回應「一度贊 爌肉讚」、「出前一丁麻油」、「特級廚師麵」、「金車停產的泡麵」、「統一肉燥麵加蛋」。

根據《The Ramen Rater》網站日前公佈的2021年全球泡麵評比，第一名是新加坡的「百勝廚－叻沙全麥拉麵」，第二名也是新加坡的「Chillies Brand－蝦米香乾撈麵」，第三名為馬來西亞的「MyKuali－檳城白咖哩湯麵」，第四名是台灣的「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」，前十名中台灣包辦兩個名次，除了阿舍食堂，「老媽拌麵-擔擔麵」也擠進第九名。