秘書的誘惑？一名男網友分享，公司的秘書在下班後突然傳一張火辣的入浴照片給他，而他早已對祕書有好感，看到照片直接凍末條，好奇問網友該不該衝去對方家裡。但不少網友發現圖片裡的沐浴乳疑似都是「男用」的，提醒原PO可能有詐。

男網友6日晚間在批踢踢八卦板問卦，發文詢問「公司的秘書傳這照片來，該衝嗎？」自吐最近終於要到公司長相漂亮的秘書姐姐聯絡方式，而該位秘書單身今年36歲，皮膚白皙且擁有一雙長腿，他常常用幻想的方式意淫對方。

原PO說，他與秘書姊姊聊了快一周，今天晚上秘書突然說要去喝酒，他回覆一個生氣的貼圖後，秘書竟突然回傳一張「入浴照」，照片中，秘書躺在浴缸裡，修長白皙的長腿泡在水中，還用臉盆遮住了重要部位，相當引人遐想，原PO還大膽的猜想，「難道我要結束處男的人生了？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「腿不錯」、「這不上她會以為你性無能」、「你他在炫耀啥小」、「直接約跑，還要我教？」；但也有網友發現，照片中拍到的沐浴用品疑似都是「男用」的，猜測對方早已有男友，可能是仙人跳，「這是仙人跳的味道」、「本票簽好，行房記錄器開著，仙人跳了」、「她年終靠你了，懂？」