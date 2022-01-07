「最美空姐」林予晞是曾留學英國倫敦的高學歷女神，有著「明明能憑外貌吃飯但偏偏要靠內涵闖出一片天」的文青靈魂，前陣子迷上攝影的她技術愈來愈精進，也讓她的跨年「吸貓」照片畫風愈加富有質感；近日她還為「青春名人堂」撰寫隔週專欄，不折不扣地當起作家來，跨年後的最新一篇提到了她曾經去尼泊爾「西行取經」的故事。

林予晞在他的專欄中寫道：「2012年的冬天，我以自助旅遊的方式去了尼泊爾，度過一個安靜、充滿祝福的生日。在這趟旅程我拜訪了兩個城市：加德滿都與博克拉。據說位於博克拉的費娃湖湖水，來自喜馬拉雅山脈上的融雪，而在湖上觀賞該山脈的魚尾峰更是令人心曠神怡；天氣合適的時候，甚至有機會看見喜馬拉雅山脈的倒影。於是，我決定到博克拉搭乘小舟，在湖上像一片無須歸根的葉子，一邊漂浮，一邊感受自己與大地之間的關係，希望提醒自己作為人的渺小。」

林予晞提到了她對「湖上划船」的觀察：「在費娃湖上划船有兩種方式，一種是雙人腳踏的小船，另一種是由船夫搖槳的小舟－－雖然不能自己划，但是那種幾乎佛系的移動方式吸引了我。恰巧我搭上一名婆婆的小舟，我們全程沒有對話，只有微笑，她靜靜地划著槳，我也靜靜地看著這些圍繞著湖畔、已經存在六千五百萬年左右的山脈。」

林予晞使用了修辭學中的「暗喻法」：「遠方旅行是一座沒有波紋的湖，讓人從反射中看見自己。從湖上遠眺時，我覺得自己彷彿是尼羅河上的旅人，離鄉背井要去遠方的國度求取異鄉的文化與知識，期盼有一天能把自己的體驗帶回來給家鄉的人。此時的費娃湖上雖然也有若干游湖的遊客，但湖上卻沒什麼聲音。在此之中，我只聽得到自己微微的快門聲，與心中的低語。」

林予晞曾為演電視劇《戒指流浪記》重拾空服員身分，劇中服務乘客時遇上亂流，讓她回憶起多年前擔任空服員時，一次從香港飛杜拜航程，剛起飛不久，座艙長突然來電說明飛機輪胎出問題，「當時機長決定立即返回香港國際機場，更由於飛機是加滿油狀態，因此先在空中盤旋，消耗油量，避免過重影響降落，也同時跟乘客說明，有緊急迫降的可能性」，這生死一瞬間的過程讓她記憶猶新。她回憶當下，感受到乘客的不安，有人開始唸佛經、聖經，「當下覺得心理壓力很大，但此時此刻最重要的就是保護好乘客，把安全做好」。

林予晞跨年前分享了一系列「吸貓」照片，畫風有黑白也有彩色，黑白畫風呈現了她對攝影術光影捕捉的執著，彩色照片中她穿著橘色毛衣，令人想起卡通「加菲貓」的顏色，雙手如抱baby般抱著她的大隻愛貓親吻，顯然這個跨年她將所有的愛投注在毛孩身上，另一種緣份還待有緣人現身了。