《威斯康辛州報》（Wisconsin State Journal）6日報導，該州環保團體先前控告美國空軍和威斯康辛州空軍國民兵，稱其未遵守環境法規，希望阻止F-35戰機部署至當地。在地方法官5日駁回其中一項指控後，該團體痛批此判決對數千名一般民眾造成不利影響，重申應進行更完整的評估。

環保團體「威斯康辛州的安全天空和乾淨水源」（Safe Skies Clean Water Wisconsin）2020年12月控告美國空軍和威斯康辛州空軍國民兵，稱F-35預計2023年開始進駐托克斯空軍國民兵基地（Truax Field Air National Guard Base），但相關單位使用的消防泡沫含有全氟羧酸（PFAS）成分，可能隨該基地持續擴建，散布至當地多條河川及地下水源，使附近民眾受癌症、肝病和生殖問題之苦，要求聯邦法院在軍方補齊環評前禁止進一步建築工程。

不過威斯康辛州西區地方法院（District Court for the Western District of Wisconsin）法官康利（William Conley）5日表示，該環保團體無法證明空軍國民兵忽視環境影響，現有環評符合聯邦環境法規標準，且許多工程計畫早在2012年便已制定，與F-35是否部署至當地無關，因此駁回這項指控。

結果出爐後，「威斯康辛州的安全天空和乾淨水源」律師亨利（Kathleen Henry）表示，對判決「感到失望」，考慮上訴；該組織發言人卡夫卡（Steve Klafka）則表示，這將對居住在托克斯基地附近的數千名一般民眾造成不利影響，其中許多人屬於弱勢族群。

除消防泡沫外，「威斯康辛州的安全天空和乾淨水源」還指控托克斯基地僅距離該州首府麥迪遜（Madison）約8公里，而F-35造成的噪音汙染，比目前駐防當地的F-16還大，將對居民的身心健康和教育、經濟等層面造成負面影響。