《威斯康辛州報》(Wisconsin State Journal)6日報導,該州環保團體先前控告美國空軍和威斯康辛州空軍國民兵,稱其未遵守環境法規,希望阻止F-35戰機部署至當地。在地方法官5日駁回其中一項指控後,該團體痛批此判決對數千名一般民眾造成不利影響,重申應進行更完整的評估。

環保團體「威斯康辛州的安全天空和乾淨水源」(Safe Skies Clean Water Wisconsin)2020年12月控告美國空軍和威斯康辛州空軍國民兵,稱F-35預計2023年開始進駐托克斯空軍國民兵基地(Truax Field Air National Guard Base),但相關單位使用的消防泡沫含有全氟羧酸(PFAS)成分,可能隨該基地持續擴建,散布至當地多條河川及地下水源,使附近民眾受癌症、肝病和生殖問題之苦,要求聯邦法院在軍方補齊環評前禁止進一步建築工程。

不過威斯康辛州西區地方法院(District Court for the Western District of Wisconsin)法官康利(William Conley)5日表示,該環保團體無法證明空軍國民兵忽視環境影響,現有環評符合聯邦環境法規標準,且許多工程計畫早在2012年便已制定,與F-35是否部署至當地無關,因此駁回這項指控。

結果出爐後,「威斯康辛州的安全天空和乾淨水源」律師亨利(Kathleen Henry)表示,對判決「感到失望」,考慮上訴;該組織發言人卡夫卡(Steve Klafka)則表示,這將對居住在托克斯基地附近的數千名一般民眾造成不利影響,其中許多人屬於弱勢族群。

除消防泡沫外,「威斯康辛州的安全天空和乾淨水源」還指控托克斯基地僅距離該州首府麥迪遜(Madison)約8公里,而F-35造成的噪音汙染,比目前駐防當地的F-16還大,將對居民的身心健康和教育、經濟等層面造成負面影響。