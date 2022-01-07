兩年前，新冠肺炎剛爆發時，世衛組織秘書長譚德塞(Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus)肯定大陸的疫情管控手段，引發許多台灣覺青的憤怒，甚至玩具設計工作室「火山社」，還為其設計了一尊諷刺公仔「病毒大師-譚譚」。許多人掏錢訂購，然而2年過去了，公仔卻沒有著落。

扭蛋達人玩具精品館在1月2日的臉書上以「2022年台灣玩具史上最大的笑話!!」，怒斥火山社在拖延兩年後，選擇終止生產，形同詐騙。

文章貼出了火山社在過去2年間，一直放出延期出貨的消息，其理由都是「疫情造成進度拖延」，但是「你(們)有生產嗎???....沒生產哪來的中止生產??就這一句話--你(們)有生產嗎??」

許多人痛斥「這樣以後誰還敢預購台灣的原創模型啊」、「這就是另類的募資騙局～」、「支持台灣價值，無價，幫QQ」

也有網友從一開始就對這種諷刺國際人物的公仔不以為然，做不出公仔在預期之內。「譚德塞的事跡自有歷史公評，但一間公司連最基本的底線尊重都沒有，真的做不出來嗎?未必!不敢做才是真的」

「這種公仔很做出來很可能鬧出國際問題」、「笑死。覺醒青年就是這麼破爛這麼蠢(看戲飲茶中)」