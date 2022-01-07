從女團Sweety出身的的曾之喬（喬喬），單飛後轉戰戲劇圈有亮眼表現，與辰亦儒結婚1年多也感情甜蜜，常在社群網站分享生活的她，自從去年聖誕節發文後便沒消息，今（6日）才又出現，原來她悄悄地一個人去環島了，開心分享旅遊心得。

好幾天沒使用社群網站，喬喬先是祝粉絲新年快樂，接著笑說：「由於登出女明星太順利了，搞得一直忘了要登入也就忘了發文。社群媒體這安安靜靜的12月，我默默的完成了：『享受吧！一個人的環島。』」

喬喬從三芝海邊一路到了墾丁南灣，感性表示：「謝謝寬闊無私的海，給予了我最溫柔浪漫的陪伴，包容了我所有的笑容與眼淚。」並透露這趟是私人旅行，所以不會鋪張的分享，但一個人流浪這難得的經驗，路上遇到的故事都將成為自己新的養分，承諾日後有機會再慢慢和大家說。

在喬喬環島期間，她穿了一件藍色針織裙，不但胸前微微開V，下半身還開衩露美腿，小秀性感，合身剪裁也勾勒出其玲瓏有致的好身材。喬喬巧妙形容自己穿「海的顏色」之外，途中居然還遇見了一樣顏色的舊火車，她把握機會拍下和火車「撞衫」的畫面，網友看了也驚嘆「同顏色的緣分有點酷捏」，相當有趣。