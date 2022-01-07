被網友封為「透明系女神」的24歲日本寫真女星高崎加奈美（高崎かなみ），擁有一雙渾圓大眼、甜美笑容，以及火辣身材，加上神似女星新垣結衣樣貌，讓她因此擁有「小新垣結衣」、「新垣結衣接班人」等封號。而近日受邀登上雜誌封面的她，在社群媒體上PO出一段熱舞短片，並秀出凹凸有致的好身材，令網友看了直噴鼻血。

高崎加奈美近日受雜誌《月刊エンタメ》的邀請，為其拍攝一系列性感寫真，她便在個人IG上PO文分享當日工作時的側拍影片。只見高崎加奈美當時穿著超短版長袖上衣，搭配紅色丁字褲羽運動高筒襪，對著鏡頭俏皮的扭腰擺臀，影片最後她還不忘轉向背面，大方秀出性感翹臀，令網友看了直呼「天哪！我也有一樣的衣服，但你穿就超可愛」、「完美的身材跟可愛的笑容」、「高崎超可愛」、「我喜歡這套造型」、「喜歡！我又看了263次」、「喜歡這個舞蹈」，吸引超過3萬人觀看。

另外，高崎加奈美在前幾日元旦時，也曾曬出福利照吸引網友熱議。當時的她僅穿著內衣，對著鏡頭露出甜美的微笑，不吝嗇的展現傲人的上圍曲線，同樣讓網友們眼睛為之一亮。

事實上，長相甜美的高崎加奈美，高中時期就成為女性雜誌模特兒，2018年還在新生代寫真偶像選拔賽中獲得冠軍，白皙雪嫩的肌膚與清新的氣質受到眾人喜愛，日本鄉民更大讚她是「平成最後與令和第一的天使」。