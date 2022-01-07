2022一開工，台灣出現Omicron病例，美國更傳出單日新增1百萬病例新紀錄，高達95％都是Omicron。美國CDC呼籲民眾在室內戴罩，部分地區還要民眾戴上N95口罩。真有必要嗎？

美國疫情有多嚴重？在白宮最近一次的疫情報告例會中，與會的白宮疫情首席顧問佛奇（Anthony Fauci）、美國疾病管制局（CDC）局長瓦倫斯基（Rochelle Walensky）等高層官員，戴的不是一般口罩，而是可以有效過濾微粒的N95口罩。

前白宮官員布萊特（Rick Bright）形容，在打過完整2劑疫苗、並頻繁檢測的環境中，這些官員仍戴上N95，似乎在告訴大眾：Omicron透過空氣的傳播力強大，一般口罩已經不夠用。

(示意圖/Shutterstock)

●Omicron病毒複製快速 48小時達高量

維吉尼亞州科技大學病毒研究員馬爾（Linsey Marr）指出，Omicron病毒在人體呼吸道的複製速度比Delta快上70倍，感染48小時後，病毒量就會激增，「這意味著只要吸一口空氣，你就吸進Omicron病毒。」光戴布口罩或單層口罩，不足以阻擋Omicron。

目前CDC呼籲，民眾在室內要戴可完整包覆口鼻的口罩，還建議要戴2層：拋棄式外科（醫療）口罩，外加一層布口罩。

「在人潮擁擠的環境，最好戴上N95，」急診室醫師、同時是CNN醫藥分析師溫麟衍（Leana Wen）直言，CDC僅限醫護人員配戴N95的建議並不正確。「美國人普遍不習慣戴口罩，要預防Omicron大肆傳播，應該要讓民眾戴N95。」

由於擔憂Omicron再度釀成災情，部分州政府採納專家的意見，要求民眾改戴有效阻隔空氣微粒的N95。康乃狄克州公衛部門主管朱薩尼（Manisha Juthani）甚至宣布，將供應N95口罩給全州居民配戴。

●戴N95防Omicron？國內專家這麼說

N95口罩可以阻擋95％的空氣微粒，但是氣流阻抗高，會造成呼吸困難，不適合久戴，肺功能不佳的人也不適用。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚醫院感染科醫師黃玉成表示，歐美疫情快速擴散，應與當地口罩配戴的習慣不佳有關，和戴哪一種口罩應無太大關連。他指出，國內也出現Omicron病例，第一線防疫人員目前也都是戴外科口罩，並未造成多點擴散，顯示外科口罩對於Omicron具有一定防護效果。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，目前一般醫療用的外科口罩應該就能達到不錯的保護效果。N95口罩戴起來很不舒服，「就像天氣很冷，蓋厚重的大棉被，但不太可能整天裹著大棉被活動。」

前台大感染科醫師林氏璧也指出，Omicron的感染途徑仍以飛沫傳染為主，空氣傳染只是一部分，而N95最大問題是無法長時間配戴，「戴得住最重要，日常需要長時間戴口罩，用外科口罩就好。」

●美Omicron確診暴增 CDC防疫鬆懈導致？

去年5月，CDC宣布完整接種疫苗者，在大多數場合無需配戴口罩。去年夏天以來，美國的疫情維持低點，但感恩節過後又開始回溫。早在跨年前，新增病例便屢創新高，但美國CDC仍在耶誕節後宣布放寬防疫措施，除了不強制戴口罩，無症狀確診者的隔離期，也從10天縮短到5天，隔離結束後再配戴口罩5天，也無須陰性檢測的證明。

CDC的理由是：Omicron引起的症狀較為緩和，但Omicron強大傳播力將導致確診人數增加，縮短隔離天數是為了保護醫療量，讓民眾更快回復日常，避免經濟民生受到衝擊，當時便引發公衛專家群起批評，也質疑這一波暴增的疫情，就是錯誤的防疫政策所導致。

進入新的一年，Omicron疫情有如狂潮般席捲美國，目前確診病例的基因定序結果顯示，高達95％是Omicron，Delta僅佔4.6％，而且打過完整2劑疫苗仍染疫的突破性感染佔多數。去年12月初，Omicron病例還佔不到1％。

●紐約台人：美國人面對疫情，心態很「佛系」

疫情之初一度成重災區的紐約市，面對Omicron相對從容。來自台灣、在紐約市府工作的陳小姐向《康健雜誌》指出，紐約市目前儼然是「佛系防疫」。

「因為感染Omicron症狀並不嚴重，很多人把它當成流感，感染了就在家休息，無症狀者就居家上班。」陳小姐說，身邊愈來愈多人確診，「有同事上週驗沒事，這週驗就陽性。」她也說，目前紐約市鼓勵市民第二劑打滿三個月後，就接種第三劑；現在也開始宣導室內戴口罩，未來也計劃強制公務人員打疫苗。