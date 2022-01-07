小細胞肺癌是肺癌種類當中最為棘手的癌種之一，台北市立聯合醫院血液腫瘤科主任鄭企峰表示，在台灣，小細胞肺癌佔所有肺癌的比例約 5-10％，大約是1千多人，其中逾7成以上已是「擴散型」，代表已轉移其他器官，平均整體存活期不超過一年，而目前PD-L1免疫療法合併化療，適用於擴散型小細胞肺癌治療，可有效延長患者存活期中位數超過一年，延緩疾病惡化、延長存活，是一個新的治療里程碑。

●小細胞肺癌高惡性 恐一個月內就快速倍增

鄭企峰表示，小細胞肺癌不容易早期發現，沒什麼明顯症狀。一般可分為侷限型及擴散型，侷限型代表腫瘤位於肺部及附近淋巴或頸部淋巴，仍屬於放射線可涵蓋的治療範圍，但以往小細胞肺癌生長速度很快，細胞倍增時間約30天，因此在臨床上常常一發現就是「晚期」，轉移相當厲害，也就是變成「擴散型」，此時癌細胞可能已遠端轉移到肝臟、腦部或骨頭等處，用一般的放射治療已經無法涵蓋所有癌細胞範圍。

由於腫瘤生長非常快速，且擴散型患者已經不適合做放射治療，過往皆以化學治療為主，但鄭企峰表示，化療的抗藥性很強，如果做完沒有效的話，癌細胞又以驚人速度擴散，很多患者在一個月後就過世了；若化療有效，但大部分病人在化療停止後約三個月就開始復發，因此目前有新的「免疫治療」，可以搭配化療，延長病人的存活時間。

●免疫+化療 有效延長患者存活率

什麼是免疫治療？鄭企峰舉例，免疫系統就像車子一樣，有「油門」也有「煞車系統」，小細胞肺癌的腫瘤會利用煞車系統，讓身上的免疫軍隊無法消滅癌細胞，甚至誤認癌細胞為同一陣線，而PD-L1免疫療法就是「把身體免疫的煞車系統解開」，讓病人的免疫力更強，不過也有少數病人因此免疫治療可能會誘發免疫系統攻擊體內其他正常的組織、器官，包括皮膚、甲狀腺、肝臟、腎臟或腸胃道等等，引發副作用。

一般而言，小細胞肺癌診斷時都已進入晚期，因此使用PD-L1免疫治療搭配化學治療的最佳黃金時機就是「一開始」，且因癌細胞擴散速度極快，因此武器越早使用越好，鄭企峰表示，曾有位小細胞肺癌患者，「全身幾乎都是腫瘤」相當嚴重，包括骨頭、腦部、肝臟都是，其中肝臟快要衰竭，黃疸指數升高9、10之間，代表肝臟受到很大的傷害，病況非常危急，隨後使用免疫療法與化療，做完1-2次的療程時效果良好，黃疸指數完全下降且肝臟腫瘤消失。

●小細胞肺癌「預防」是首要 吸菸是最高風險

鄭企峰呼籲，面對小細胞肺癌的威脅，最重要的就是「預防」，要避免暴露在危險因子當中，臨床研究發現有八成以上的患者與抽菸有相當大的關聯性，因此有抽煙的人務必要「戒菸」。如果是屬於高風險族群，民眾可考慮進行低劑量的電腦斷層，看看是否能找出早期的病灶，並及早治療。若很不幸地罹患小細胞肺癌，由於擴散速度極快，因此鄭企峰強調，「積極就醫治療是不二法門」。