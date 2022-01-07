Omicron狂燒，美國新冠患者激增，醫院人滿為患，醫護人手不足。

Omicron雖然被視為症狀較溫和，不過全美各地醫院仍感受到Omicron高度傳染的威力，值得注意的是這隻變異株和先前幾波疫情造成的混亂不同，雖然患者的病情並不嚴重，但是連醫護都相繼病倒，導致醫院人力極度短缺，不少醫護絕望表示已經「筋疲力盡」。

美聯社報導，和前幾波疫情不同，Omicron肆虐下，許多醫護也染疫，導致醫院面臨嚴重的人力短缺問題。同一時間，大批民眾湧進急診室希望進行病毒檢測，讓醫療系統更緊繃，讓人更驚訝的是，部份醫院裡因為其他疾病住院的患者中，高達2/3檢測結果呈現陽性。

唯一的好消息是，這波新冠患者的症狀並未如同Delta患者那般嚴重，加護病房並不如那時滿載，也沒有這麼多患者需要呼吸器治療。

不過人手嚴重不足的壓力仍讓許多醫院收緊非緊急手術及關閉病房，國民兵也被派至各州支援醫療中心及病毒篩檢站。

新冠疫情延燒2年，醫護已經筋疲力盡、充滿挫折，猶他健康大學（University of Utah Health）醫生格拉斯格（Dr. Robert Glasgow）感嘆，「真得很累了，我已經說得很保守了。」這間醫院有數百名員工染疫或隔離。

目前全美有8.5萬人因新冠住院，直逼9月初Delta疫情高峰的9.4萬人，美國住院高峰落在2021年1月的12.5萬人。

值得注意的是，部份住院患者一開始並不是因為新冠住院，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）就有65%患者是因為其他疾病住院後意外發現染疫，西雅圖2間大型醫院的確診患者中，2/3是因為其他因素住院。

Omicron狂燒，加州醫院不堪負荷。

加州大學舊金山分校醫療人力中心（Healthforce Center at the University of California）副主任絲佩茨（Joanne Spetz）表示，病例增加有好有壞，好消息是患者症狀較輕，代表疫苗、先前染疫形成的免疫力有用，壞消息是病毒快速傳播，代表一部分的人最終仍需要住院。

加州36%的醫院通報人力嚴重短缺，另外40%預計將人力不足，有醫院甚至通報1/4員工因為新冠相關原因請假。因應人力不足，部分醫院轉向臨時機構求助，或是將患者轉出，也有醫院空出病床，或是關閉婦產科，因為護士人手不足。

阿拉巴馬州是全美疫苗接種率最低的州之一，僅約50%成人完整接種，當地醫院甚至要求民眾到其他地方做病毒檢測，拜託輕症患者在家隔離就好，情況危急再就醫，診療室也人滿為患，部分患者必須在走廊上接受檢查。

康乃狄克州許多急診室患者沒有病床，只能躺在走廊上，護士經常連值2個班， 巴克斯普蘭菲爾德緊急護理中心（Backus Plainfield Emergency Care Center）護士戴頓（Sherri Dayton）說：「我們要被淹沒了，我們筋疲力盡了。」