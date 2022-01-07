一名網友在臉書分享，他從兄弟那學到一招「無痛存錢法」，可以在半年不知不覺存10萬元，而且沒有投資風險，方法也很簡單，沒想到他才嘗試了短短5天，就發現一個「嚴重」的問題。文章曝光後，逗樂好多網友。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，他的好兄弟教他一招無痛存錢法，僅僅靠著改變習慣，就能神不知鬼不覺在半年存下10萬元，不僅如此，也沒有投資風險，甚至存錢方法還超級簡單。

原PO分享，方法就是付錢只用鈔票，找零則全數儲蓄，舉例來說，拿百元鈔票購買一瓶30元的飲料，存下找回的70元，又或是拿2張百元鈔購買110元的便當，就可以存下找零的90元。

原PO接著說，但他照做5天後，就發現錢包變的超級「重」，甚至錢包只剩下一堆銅板，讓他忍不住說，「我懷疑他騙我，為什麼才5天而已我就沒有鈔票了？王X蛋，是不知道身上帶著一堆零錢很重嗎？」

文章曝光後，截至發稿時間已有逾4000位網友按讚，不少網友笑翻，在留言區回應，「我都這樣存，然後月底都跟家人朋友借錢度日，一年後把錢領出來通通拿去還債！」、「口袋夠深的人才有的存錢法」、「你還可以撐5天很棒了！我只能撐1天」、「那他用了幾綑十萬鈔票才存到萬」。

還有網友突破盲點，告訴原PO應該把零錢投進撲滿，而非帶在身上，對此，原PO則回應，「因為沒有鈔票了啦，出門買飯總是要帶錢」，讓網友看了捧腹大笑。