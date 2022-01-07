變種病毒Omicron來勢洶洶，全球掀起新一波疫情潮，美國日前更創下單日破百萬確診數，有業者表示，拜登政府強制企業員工每周進行快篩檢測，引發「海嘯般的需求」，民眾紛紛群起搶購，導致快篩試劑供應緊繃，再受原物料短缺、供需瓶頸影響，讓快篩試劑的供給更加惡化。

《CNBC》報導，美國迎來新一波疫情，Omicron變異株傳染力極高，外加跨年徹夜狂歡，3日確診數爆增破百萬，創下疫情以來新高紀錄，然在疫情狂燒之際，許多民眾搶購快篩試劑，其中包括家長為孩子進行快篩，讓他們能夠重返校園。

面對高漲的需求及供需瓶頸，藥局的快篩試劑幾乎被一掃而空，即便售罄補貨後，短短1天就會被清空。家用快篩試劑銷售商iPromo表示，由於拜登政府祭強制令，要求企業員工接種疫苗或每周進行快篩檢測，引爆快篩試劑「海嘯般的需求」，許多家庭在假期旅遊後，需要在返回工作或學校前採檢呈陰性。

對於需求激增，拜登政府將免費發放給民眾5億快篩試劑，但醫療用品經銷商Code One Supply表示，他們被告知原物料短缺，供應商將優先提供給政府機關的訂單，而非其他的買家；此外，其他包括iPromo、Sunline Supply等業者也透露，確實影響到他們原有的供應量。

美國最大居家快篩試劑製造商亞培（Abbott）正努力提升供應量，目標將在1月產出7000萬BinaxNOW快篩試劑，高於12月的5000萬劑，且透露未來幾個月能夠再進一步擴產。