台中市第二選區立委補選即將在9日登場，民進黨5日中常會時，分享一支候選人林靜儀曾接生過的孕婦黃海寧的心聲。根據政論節目起底，這位黃海寧的父親是前民進黨台中縣議員黃丙煌，而黃海寧就是曾經在日內瓦嗆葉金川的留法女學生。

民進黨5日中常會時，分享黃海寧的影片。根據黃海寧的臉書寫道，她在2013年在法國懷孕到了八九週，原本聽得到心跳的胚胎，沒了心跳，林靜儀跟她說回台灣吧，先試看看藥流，真的不行再手術。

發言人謝佩芬轉述，與會者看完影片後都深受感動，蔡英文也有感而發的說，作為一個醫師，林靜儀不只醫治病人的身體，也療癒病人的心理。

另根據《新聞大白話》起底，這位黃海寧的父親是前民進黨台中縣議員黃丙煌，而黃海寧就是曾經在日內瓦嗆葉金川的留法女學生。綜合媒體報導顯示，2009年時任衛生署長的葉金川前進WHA並在日內瓦宴請友邦衛生官員，沒想到一群自稱台灣留學生的民眾前往抗議，責罵葉金川不愛台灣。依抗議學生曾發的聯合聲明聲稱，他們無法相信馬政府是否以接受「一中原則下的Chinese Taipei」為前提，獲得與會許可，因此決定赴日內瓦示威。

但葉金川當場也火大了，情緒激動說他當初SARS的時候，用性命保護台灣，怎麼能說他不愛台灣，眼眶泛淚。