桃機群聚案6日晚間再新增4名個案，包括1名機場女性保全與3名歌友會會員，全案共計12人染疫，但桃機保全一共有391人，僅有67人做過採檢，加上歌友會也還有100多人採檢結果尚未出爐，加上還未聯絡到的人數，總計超過500人，確診數字恐還會攀升。
桃機群聚新增個案，醫福會執行長王必勝與桃園市長鄭文燦、衛生局長王文彥緊急在深夜11點半召開說明會。王必勝指出，該名染疫女保全為12小時制員工，前天上班時覺得不舒服，通報後到醫院採檢，今天確診，而該個案除了1月2日休假外，都有上班。
歌友會新增3人，分別是60多歲的姊妹與59歲計程車男司機，王文彥指出歌友會還有100多人尚未採檢，他也緊急呼籲，不僅歌友會，若是附近民眾覺得身體有異樣，都鼓勵去採檢。
如今324名機場保全與100多位歌友會人士還在等待今天(7日)的採檢，加上還有部分尚未聯絡到的歌友會會員，待採人數突破500人，確診數字恐還會繼續上升。
針對機場群聚案不斷新增個案，衛福部長陳時中也坦言「情況有點緊張」，但仍在已知的傳播鏈內。
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