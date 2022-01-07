「木曜女神」泱泱（吳泱潾）擁有台師大高學歷和出眾外貌，加入中華職棒啦啦隊後知名度大開，轉戰網路節目《木曜四超玩》人氣更是直線飆漲，被網友譽為「國民老婆」。泱泱日前在IG分享了她的「新年第一露」，難得展露「事業線」的泱泱穿上細肩帶小露性感，並說這是她的「第一次」撫媚性感嘗試，粉絲們看到偶像難得的「突破」，無不大讚：「辣翻了！」，還有人說：「妹妹啊，哥哥不許你這樣」。

泱泱在IG分享美照並寫道：「第一次嘗試有點性感撫媚的style （河河河突然覺得有點害羞）。」只見她右側臉露出靦腆笑容，皓齒輕咬左手食指，巧克力色的流線髮型青春中微帶魅惑感，泱泱將牛仔外套敞開，露出右邊香肩及難得見光的前胸「事業線」，細肩帶的黑色內搭映襯出肌膚的雪白，在數串金絲細項鍊點綴下更顯整體造型的精緻感。

剛經歷本月3日那場大地震的網友當即暴動：「原來正泱（震央）在這裡」、「哇靠！辣翻了」、「美翻」、「妹妹啊，哥哥不許你這樣」、「超正欸」、「有夠辣」、「剛台北地震好晃，原來正泱在這」，這張對泱泱來說性感指數大突破的照片吸來8.8萬人按讚。

泱泱之前也曾發布影片，表示因為疫情關係在家整理手機的相片，看到以前到芝加哥旅遊的照片，剛好回憶起那段時光，便和大家分享，除了知名景點雲門、海軍港口、芝加哥景觀台等，她也不忘吃透當地必吃美食，大讚美國食物都很大份，讓她吃了超滿足。

不過除了美好回憶之外，泱泱當時還分享一段驚悚際遇，她表示有次搭地鐵時忘記關掉iPhone的AirDrop功能，突然就收到一個陌生人傳送的照片，接著她一看縮圖，竟發現是對方的私密處裸照，嚇得她忍不住當場放聲尖叫，這也是不少女網友在論壇曾分享的不好經驗。後來再回想此事時，她害羞吐露：「很壯觀、很黑的物體」，最後特別提醒大家如果在美國搭地鐵時，一定要記得關AirDrop。