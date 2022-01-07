桃機群聚案6日晚間再新增4名個案，已累積12人確診，其中包括機場保全1人與歌友會3人。有網友翻出一名曾於12月31日參加金嗓歌友會千人聚餐的會員婦人，受訪時不但比YA，還稱自己昨天才去南投玩，其他人也都去台中遊玩，讓鄉民直呼真的慘了。

根據《ET新聞雲》報導，這名參加歌友會跨年當晚千人聚餐的婦人在鏡頭前從容比YA，更稱自己不怕死，要死早就死了，現在都很健康，昨天才剛從南投風櫃斗玩完回家，其餘部分會員也早就出發去台中玩了。

鄉民看到後也傻眼，開炮：「我不想獵巫，但這群老人真的是破口」、「會不會那些人現在還在爽逛逢甲夜市」、「我家人才剛從風櫃斗回來...」、「聽說禮拜二歌友會才出了2台遊覽車去玩耶...」、「上次獅子王也是類似性質」、「真的有再度爆發的前兆了」、「台中南投的你各為自己保重」、「不知道這大媽現在還敢不敢比YA」。

根據了解，案17239的女性清潔員在12月29日到1月2日，連續5天跑去金嗓歌友會串門，而歌友會跨年當晚舉辦千人聚餐活動，席開92桌，現場超過900人參加，6日晚間採檢後，3人確診，但仍有100多人尚未採檢。