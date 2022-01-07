國道1號台南市安定交流道出口附近昨晚11時許發生拖板車和2輛自小客車疑似追撞事故，造成1輛自小客車翻覆，駕駛頭部和身軀分離死亡，另輛自小客車中3人受傷送醫。

國道公路警察局第四警察隊警員今天凌晨告訴中央社記者，國道1號310.7公里南下路段昨晚11時許發生車禍，外側一輛自小客車疑因變換車道，擦撞前方拖板車後往內側車道偏離，後方1輛自小客車再追撞，造成變換車道自小客車翻覆。

這起車禍造成安定交流道南下車流回堵，警方將車流引導從安定交流道出口離開國道1號；翻覆自小客車駕駛頭部和身軀分離，當場死亡；另輛追撞的自小客車中3人受傷，送往永康奇美醫院。

台南市消防局人員告訴中央社記者，消防局昨晚11時18分獲報，國道1號安定南下路段發生車禍，緊急派員趕往，將受傷的21歲、24歲及35歲等3名男子送醫，另有一名駕駛死亡，身分尚未確認。車禍原因有待調查。（編輯：楊昭彥）1110107