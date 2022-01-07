台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

台中第二選區立委補選投票日，倒數計時。台北市長柯文哲父母柯承發、何瑞英4日在台中沙鹿「巧遇」候選人顏寬恒，雙方同框，外界不少人解讀這其實算是柯文哲「出手」了。但為什麼柯在這時候出手？媒體人吳子嘉認為，柯文哲出手，可以去拿到一些顏家拿不到的票；而明年選舉時，他也會在這選區推出候選人。

主持人劉寶傑6日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲為什麼在這時候出手？後來他才搞懂，原來民眾黨在台中第二選區有2萬8千票。來賓吳子嘉分析預估，柯文哲在台中第二選區會推出一個市議員參選人，而這個參選人也有可能當選；而這一次出手柯P是精算過的，知道票倉到底在哪裡，因柯文哲的選票主要是年輕票，因此柯P可以拿到一些顏家拿不到的票，但是不是會影響台中第二選區的選情，還不知道。但是柯文哲會有「所得」，這是確定的。

吳子嘉覺得，最後顏家的操盤，跟柯文哲的調性是吻合的，他們都走溫馨路線。比如台中市長盧秀燕是媽媽市長，柯媽媽也是走溫馨風。

吳子嘉認為，看到民進黨打這個弊案，打了半天，卻可能只有增加電視台收視率。而且聽說顏寬恒現在是用比較靜態的方式拚選舉，他每天一大清早，就跑到菜市場去跟人家握手，他也是每一個地區到處去握手。而林靜儀則是用空軍的方式，空軍就比較強勢，民進黨全部動員，總統蔡英文和副總統賴清德7日要在選前之夜重軍壓陣，所以這是兩種不同型態的選舉。