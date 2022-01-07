美國地質調查所（USGS）表示，尼加拉瓜附近海域今天發生規模6.2地震，目前尚未接獲災損消息。

美國地質調查所說，這次地震的震央位於尼國沿海城市柯林托（Corinto）南方59公里，震源深度27.5公里。

尼加拉瓜副總統穆麗優（Rosario Murillo）向當地電台說，根據尼加拉瓜國土研究所（INETER）初步資訊，這次地震規模為6.1。

路透社記者表示，尼加拉瓜鄰國哥斯大黎加也有震感。（譯者：楊昭彥）1110107

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