美國地質調查所（USGS）表示，尼加拉瓜附近海域今天發生規模6.2地震，目前尚未接獲災損消息。
美國地質調查所說，這次地震的震央位於尼國沿海城市柯林托（Corinto）南方59公里，震源深度27.5公里。
尼加拉瓜副總統穆麗優（Rosario Murillo）向當地電台說，根據尼加拉瓜國土研究所（INETER）初步資訊，這次地震規模為6.1。
路透社記者表示，尼加拉瓜鄰國哥斯大黎加也有震感。（譯者：楊昭彥）1110107
美國地質調查所（USGS）表示，尼加拉瓜附近海域今天發生規模6.2地震，目前尚未接獲災損消息。
美國地質調查所說，這次地震的震央位於尼國沿海城市柯林托（Corinto）南方59公里，震源深度27.5公里。
尼加拉瓜副總統穆麗優（Rosario Murillo）向當地電台說，根據尼加拉瓜國土研究所（INETER）初步資訊，這次地震規模為6.1。
路透社記者表示，尼加拉瓜鄰國哥斯大黎加也有震感。（譯者：楊昭彥）1110107
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。