台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案，將於1月9日舉行投票，總統蔡英文6日特別到萬華廣照宮參拜，力挺林昶佐。媒體人謝寒冰則透露，原本他認為應該沒有機會罷掉林昶佐，但在最後一個禮拜發生了一件事，國民黨原本之前呈現一個分裂狀態，但現在有點慢慢回歸了。

針對林昶佐罷免案，謝寒冰6日在政論節目《新聞大白話》中表示，本來照理來說，林昶佐要低調再低調，因為他的仇恨值沒那麼高，但是這兩個禮拜情況真的有點變了。

謝寒冰認為，林昶佐現在是完全抱民進黨的大腿，因為他知道不可能單純靠低調過關，而且罷免門檻只要5萬8756票，林昶佐可能希望去輾壓對方，由於他不是政黨的人，只能靠政黨來幫他動員，民進黨也真的全黨幫他出力，可是這樣就會走回所謂藍綠對決的模式，對他不見得好。

謝寒冰接著表示，總統蔡英文臨時再加場幫林昶佐造勢，可能是林昶佐這邊的要求，他希望再加把勁提振聲勢。因為他最近在掃街時，反應不是很好，倒讚、罵他的此起彼落，一般在掃街時，遇到一兩個在所難免，但若一路遇到好幾個都是如此，心裡就會有點害怕，而現在僅剩兩天，他準備全力去拚。

謝寒冰指出，原本他認為應該沒有機會罷掉林昶佐，可是最後一個禮拜發生了一件事，國民黨原本之前呈現一個分裂狀態，但現在有點慢慢回歸了，有些人包括國民黨北市議員應曉薇都回來了，這對藍軍的士氣會有點提升，而這部分，綠軍應該也感受到了。所以最後關頭，就看誰

的動員能力比較強，但要中間選民出來投票，機率不是很高，在這情況下，誰能動員成功，誰就能贏這一仗。