桃機群聚案延燒！6日深夜1新增1名女保全染疫，另在金嗓歌友會驗出3例確診，全案確診人數來到12人。醫福會執行長王必勝深夜直奔桃園，緊急在23：30與桃園市市長鄭文燦一起開直播記者會說明。今（7日）凌晨王必勝又在個人臉書說明疫調進度，目前4人都已進行疫調，後續將繼續與桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局王文彥局長討論應變作為。

以下為王必勝臉書說明：

深夜於桃機OCC，與鄭市長、王局長一起向媒體說明，並繼續討論應變作為。新增一位桃機員工確診，為桃機夜班保全人員，昨天上班有症狀向主管反應，主管即帶他到醫院檢查，後返家休息，今晚報告出來確診。疫調中。另新增三位確診，係1/6於歌友會採檢站驗出。兩位為歌友會會員，另一位為同住家人。疫調中。

此外，針對桃機群聚案擴大，歌友會今天還有100多人須採檢，桃市府建議歌友會附近的居民加強採檢。衛福部長陳時中說，整個來說有增加案例，但還是已知的傳播鏈再走，有及早找出來也是好事，有點緊張，但還在已知道的傳播鏈內。

另桃園市長鄭文燦表示，機場工作人員大部分都住在桃園，也有住在雙北或是新竹，有擴大採檢的必要，由於其中一名確診者有個小孩，已經接受採檢，結果出來前，該國小已經預防性停課一天。