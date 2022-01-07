桃機群聚案延燒！6日深夜1新增1名女保全染疫，另在金嗓歌友會驗出3例確診，全案確診人數來到12人。醫福會執行長王必勝深夜直奔桃園，緊急在23：30與桃園市市長鄭文燦一起開直播記者會說明。鄭文燦表示，「社區風險仍然是有的」，桃機工作人員、保全人員都要擴大採檢，同時疫調匡列也會擴大，他也呼籲民眾務必配合防疫，戴口罩、量體溫及勤洗手。

桃園市長鄭文燦表示，Omciron病毒的入侵是非常嚴峻的考驗，確診是病例事實上每天都在增加，因此機場風險是大幅提高，但社區也有風險，現在除了疫調匡列，找出傳播鍊以外，多層次的擴大採檢，仍然是必要的，包括機場的工作人員和保全人員，桃園的採檢站也正在擴大，希望忠貞市場的攤商、住戶，歌友會的成員，或者附近的居民，一樣要做採檢，希望把所有可能的傳播鍊全部找出來。

鄭文燦表示，桃園機場有許多工作人員住在台北及新北市，可能會影響到社區，因此擴大疫調匡列、擴大採檢都有必要。其中一名確診者有個小孩，已經接受採檢，結果出來前，桃園市中壢區某國小已經預防性停課一天。

鄭文燦也強調，「社區風險」仍然是有的，呼籲民眾出門務必戴口罩、量體溫、勤洗手。

針對桃機群聚案擴大，桃園衛生局表示，歌友會今天還有100多人須採檢。衛福部長陳時中說，整個來說有增加案例，但還是已知的傳播鏈再走，有及早找出來也是好事，有點緊張，但還在已知道的傳播鏈內。