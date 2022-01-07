關韶文現在身為主持人、也是知名YouTuber，最近他又多了一個新身份，成了新銳作家，他在去年底斜槓創作出書，新書《不要羨慕別人花開得早，要努力讓自己花開得好！》，一上市就榮登博客來全館即時榜的冠軍，讓他受寵若驚。

他感動地說：「一開始有被嚇到，原來有這麼多人因為我去買書，畢竟過去都在網路上跟粉絲互動，以前開玩笑說他們（粉絲）是觀眾，後來變成歌迷，現在則是我的書迷。」他不改幽默本色表示：「一開始銷售（博客來）輸給菜瓜布還很難過，後來發現菜瓜布很好用，連我自己都想買了。」

他過去娛樂記者時期給歌手們留下眾所皆知的美好印象，也讓演藝圈女神級好友王心凌、曾之喬為他新書寫序。王心凌表示，她會欣賞關韶文，並不是因為他是她的頭號粉絲，最讓她印象深刻，是他貼心又妙趣橫生的訪問方式，看到關韶文的善良和努力。

關韶文事後回憶這段邀約，坦承心裡十分緊張，尤其王心凌更是他從小到大的偶像，沒想到第一次收到王心凌寫的推薦序後，更讓他感動到泛淚，「因為我覺得太感動了，我也沒有聽過她眼中看到的我，原來是這樣。」