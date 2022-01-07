PiA吳蓓雅甫於恩師陳昇跨年演唱會上展現師徒絕佳默契，帶來精彩動人的合唱演出，跨完年後她也隨即跟大家分享一個好消息，將於2月12日在自己的家鄉高雄開唱，對於要回家開唱的心情，PiA表示之前受疫情影響之外，宣傳期的忙碌都很少有時間能回到高雄的家待久一點，這次真的要回家了，很想唱更多歌給大家聽，看看好久不見的高雄歌迷和親友們。

在宣傳期當中兼顧籌備演唱會，是一個不簡單的任務。PiA這次也特別安排了聲音和肢體練習的課程，希望能帶給大家進化版PiA的新樣貌。上課的過程很有趣，老師們教授了許多意想不到的練習方式，其中肢體課的痛爽受難程度，真的是讓人又愛又恨，在家加緊複習的期間常常不小心突然一個太凹折身體的哀豪嚇到製作人老公M.A.T.H(G5SH成員) 。

她在台北場演唱會時，製作人老公也默默低調現身為她加油打氣，讓PiA首次嘗試暫時放下吉它後，以類戲劇結合部分舞蹈的演唱呈現，與PiA相識於《超級紅人榜》節目的于美人，一聽PiA現場歌聲就表示深深喜愛，于美人更是大展前輩風範，給予PiA很多鼓勵和信心，台北場演唱會雖然因為工作不能前來，于美人還特別派出親友團代表來支持。